USA: veterano di Pearl Harbor sepolto in nave affondata

Secondo le sue ultime volonta', un veterano di Pearl Harbor è stato sepolto nel relitto della nave su cui era imbarcato, la "Arizona", affondata dai giapponesi nell'attacco che trascinò gli Usa nella seconda guerra mondiale. Lauren Bruner, morto nello scorso settembre all'età di 98 anni, riposa adesso con i suoi compagni che morirono nel bombardamento di 78 anni fa.

La cerimonia funebre per Bruner si è tenuta appunto in occasione della commemorazione delle vittime di Pearl Harbor nel settantottesesimo anniversario della micidiale incursione aerea nipponica del 7 dicembre 1941 nel porto delle Hawaii, dove morirono oltre 2.400 americani.



Bruner è stato l'ultimo di 44 sopravvissuti dell'Arizona a essere sepolto nel relitto della corazzata, ha detto il portavoce del Pearl Harbor National Memorial, Jay Blount. I tre superstiti ancora in vita dovranno andare nelle loro tombe di famiglia. Uno di loro, Lou Conter, 98 anni, ha assistito alla cerimonia funebre per l'amico Bruner, assieme a 120 familiari del veterano.