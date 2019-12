Manovra, Speranza: "Emendamenti per assunzioni rapide in Sanità"

"In Senato stiamo facendo approvare due emendamenti. Si potrà attingere per le assunzioni dalle graduatori esistenti. Così i tempi saranno molto più rapidi. E allarghiamo le maglie della legge Madia per la stabilizzazione dei precari". Così il ministro della Sanità, Roberto Speranza, risponde al Messaggero sulle misure per rispondere alla carenza di medici negli ospedali. Inoltre, ricorda il ministro, "nella legge di bilancio abbiamo previsto 235 milioni di euro per l'acquisto della strumentazione diagnostica negli studi medici, in modo che lì il paziente potrà fare alcuni accertamenti di base per i quali non e' necessario che vada in ospedale.



Allo stesso modo - continua Speranza - proseguiamo con la sperimentazione delle farmacie di servizio, in modo che non siano solo distributori di farmaci ma offrano anche altre possibilità come già in parte avviene, come alcuni test di prima istanza o la prenotazione di visite specialistiche".