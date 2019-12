Ponte di Genova, il manager di Autostrade: "Qualcosa non andava"

"Sulla sicurezza mi sembra che ci sia qualcosa che non funziona. Questa tabella avrebbe meritato un approfondimento". Lo dice ai media Alberto Selleri, responsabile della direzione realizzazione delle nuove opere di Autostrade. L'uomo non è indagato o coinvolto nel crollo del Morandi, ma è intervenuto in merito alla tabella di valutazione sismica del progetto che gli sono stati mostrati dalla Commissione di inchiesta del Mit sul Ponte Morandi dopo il crollo.



"Mi sembra assurdo. Non so cosa dire. In effetti qui sembra un ponticello", si legge nella trascrizione dei verbali riportati dell'audizione del 13 settembre 2018, circa un mese dopo la tragedia.