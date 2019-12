Roma: ristorante pieno di blatte, polizia lo chiude

Un ristorante risultato pieno di blatte durante un controllo della polizia di Stato a Roma è stato chiuso per carenze igieniche. Il locale, in via Ostiense, resterà chiuso fino a documentata disinfestazione. Un ulteriore controllo è stato effettuato in un altro ristorante-cocktail bar in zona Colombo, dove sono stati sequestrati 62 chili di prodotti alimentari tenuti in congelatori senza etichettatura e confezionamento. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.