Conte a Renzi: "Sulla manovra abbiamo vinto tutti"

“Non c’era nulla in palio, abbiamo vinto tutti. E non capisco cosa c’era da vincere. Quando ci si siede a un tavolo, tutti apportano della soluzioni, si discute e, guardando agli interessi degli italiani, si perseguono dei risultati”: così ha risposto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ieri ha scritto su Facebook che sulla manovra “abbiamo vinto noi”.



“Italia Viva ha dato un contributo alla manovra, non tutte le sue richieste sono state accolte, ma è normale, come non sono state accolte tutte le richieste del Pd, del Movimento. Sono state accolte molte richieste dei singole forze politiche. Questa manovra l’abbiamo condivisa tutti”, ha detto il presidente del Consiglio, a margine dei Med Dialogues di Roma.



Conte si è quindi detto “soddisfatto delle soluzioni che abbiamo raggiunto, soprattutto rispetto a quello che era il quadro iniziale”, ringraziando quindi “tutte e quattro le forze politiche che sostengono questa maggioranza, tutti gli esponenti, tutti quelli che hanno dato un contributo, tutti i parlamentari, in particolare della maggioranza, che stanno lavorando per rendere la manovra più efficace”.