Mes, già raccolte centomila firme. Contro

"I cittadini lombardi stanno mettendo nero su bianco, con la loro firma ai nostri banchetti e gazebo, il loro no al Mes. Al momento siamo già a oltre 100mila firme raccolte negli oltre 200 gazebo sparsi sul territorio lombardo. Dalla Lombardia sta arrivando un segnale forte: giù le mani dai nostri soldi, non toccateli per salvare le banche tedesche". Lo ha detto ieri l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.



"Colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento a tutti i militanti e sostenitori della Lega che oggi sono presenti, nonostante il freddo, in tutte le piazze della Lombardia con i banchetti e gazebo per raccogliere le firme dei cittadini che stanno venendo in massa a firmare contro il Mes che mette a rischio i nostri risparmi", ha aggiunto ieri sera. La raccolta firme continua anche oggi.