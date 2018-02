In Sicilia nascono i “partigiani del Pd”. Il 5 marzo nuovo partito contro Renzi

Ennesima grana interna al partito per Renzi. Il 5 marzo potrebbe esserci l’ennesima scissione a sinistra. "A Enna siamo stati talmente abituati ai soprusi renziani che ci stavamo persino facendo il callo. Ora, però, hanno davvero esagerato". Lo ha detto Paolo Garofalo a nome dei Partigiani del Pd.





"La composizione delle liste è avvenuta secondo i bisogni del duo Renzi-Faraone e non del Pd siciliano. Se la volontà era quella di ridurre un grande partito ad un circolo privato, la strada è quella giusta. Solo che noi non ci stiamo e lo diremo senza alcuna preoccupazione".



"Per questi motivi tanti di noi hanno deciso di aderire ai partigiani del Pd, contro l'arroganza e la prepotenza di chi esercita il comando e non la leadership. Dal 5 marzo costruiremo un nuovo Pd perché noi, per buona pace di Davide Faraone e Matteo Renzi, `non cambiamo partito, ma cambiamo il partito'".