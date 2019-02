Maduro minaccia la forza, la Ue propone la mediazione

Se da un lato Nicolás Maduro ha inviato una lettera a Papa Francesco chiedendo il suo aiuto per avviare un processo di dialogo, due autorevoli corrispondenti a Caracas del quotidiano spagnolo “El Mundo” hanno scritto di “una spada di Damocle” che incombe sul parlamento venezuelano. “I sostenitori dello Chavismo - assicurano Daniel Lozano e Diego Santander - stanno cercando il momento politico opportuno per scatenarsi con tutte le loro forze […], privando il Parlamento legittimo delle sue funzioni e sciogliendo così la Legislatura presieduta da Guaidó” (El chavismo amaga con disolver el Parlamento "rápido, muy rápido", in El Mundo, 6 febbraio 2019). I due giornalisti riportano anche le clamorose affermazioni del numero due dello Chavismo, Diosdado Cabello, presidente dell’Assemblea Nazionale Costituente del Venezuela (ANC), della creazione da parte di Maduro di una commissione volta a convocare nuove elezioni parlamentari “nella maniera più rapida e veloce". Il tutto in violazione della Costituzione vigente, che prevede la scadenza del mandato dei deputati attualmente in carica solo nel 2021.





Il direttore ad interim della Sala stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti ha chiarito comunque che Bergoglio non ha ancora risposto alla richiesta del dittatore venezuelano, riservandosi “la possibilità di verificare la volontà di ambedue le parti”, accertandosi se effettivamente “esistano le condizioni per percorrere questa via”. I Paesi della “Comunità caraibica” (Caricom), invece, con in prima fila Messico e Uruguay, hanno proposto elaborati processi di mediazione per la pacificazione del Venezuela, chiedendo il supporto del gruppo di contatto all'uopo promosso dall’Unione europea (Ue).



Il cosiddetto “Meccanismo di Montevideo”, precisa un comunicato della presidenza del Messico, vorrebbe “contribuire a far sì che il popolo venezuelano e gli attori implicati possano trovare una soluzione alle loro divergenze” ma, in realtà, la Santa Sede ha già provato in passato ad accorciare le distanze tra il governo e le opposizioni ma, come dichiarato dal cardinale Baltazar Porras, Arcivescovo di Mérida e amministratore apostolico di Caracas, “lo sforzo è stato vano, il tempo è scaduto. Non possiamo tornare indietro”. Secondo il prelato venezuelano, che gode della fiducia di Papa Francesco, la comunità italiana in Venezuela prega oltretutto “affinché il governo di Roma dia forza a Guaidó per un semplice motivo: può portare più rapidamente a una via d’uscita”.