Armando Siri scongiura lo sciopero Enav. Così gli aerei restano in volo

Raggiunto un accordo sul differimento dello sciopero indetto il 15 febbraio 2019 per 24 ore, dalle maggiori sigle sindacali dell’Enav (Ente Nazionale per l’assistenza al volo), grazie ad un tavolo permanente tenuto al Ministero dei Trasporti dal Sottosegretario di Stato Armando Siri.



L’Enav è una partecipata statale trasformata in Spa nel 2001, società adibita al controllo del traffico aereo (ATCS), al Servizio Informazioni di Volo (FIS), al servizio informazioni aeronautiche (AIS), ed infine è addetta al servizio previsioni ed osservazioni metereologiche, limitatamente agli aeroporti di propria competenza.



Nella notte a cavallo tra il 07 e l’08 Febbraio, il Senatore Siri ha tenuto il punto con i vertici di Enav ed i rappresentanti dei lavoratori della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica, con l’obiettivo assicura il Sottosegretario leghista di: “consolidare il crescente sviluppo dell'azienda, assicurare i posti di lavoro attuali e garantirne di nuovi.”



Un lavoro certosino, di buona lena e con pochi riflettori quello di Armando Siri, che oltre alle notissime battaglie incardinate, come la pace fiscale e la flat tax, si preoccupa giorno per giorno di dare lustro alle bandiere italiane negli hotspot turistici o, come in questo caso, di freddare le tensioni sociali e portare a casa risultati utili all’utenza, all’occupazione, ed al ruolo dello Stato.