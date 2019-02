Sgomberato centro sociale a Torino: spedivano bombe

Sgomberato a Torino il centro sociale Asilo, occupato da 24 anni e considerato dagli inquirenti una era e propria "base logistica e operativa dell'associazione sovversiva investigata". Per spedire bombe a chi voleva rimpatriare i clandestini. Sei gli arrestati, tutti italiani tra i 30 e i 35 anni e figure storiche del centro sociale.



Secondo la Procura di Torino, "obiettivo delle azioni degli arrestati era quello di contrastare la politica dello Stato in materia di immigrazione colpendo i Centri per il rimpatrio". Dei 21 attentati contestati, 15 sono i plichi esplosivi spediti a ditte di Torino, Bologna, Milano, Roma (Ambasciata di Francia), Bari e Ravenna; altri sei ordigni alle Poste di Torino, Bologna e Genova.



A due degli indagati viene anche attribuita la responsabilità di aver collocato due ordini esplosivi davanti ad apparecchiature Atm di altrettanti uffici postali di Torino.