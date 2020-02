Trasporto pubblico, il Governo contro la Lombardia leghista

"La scelta del Governo di impugnare la legge regionale lombarda di semplificazione 2019 nella parte in cui rivede la composizione della governance nelle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale è esclusivamente politica, una scelta dettata solo dalla voglia di sostenere Giuseppe Sala e la sua amministrazione a traino PD".



"Come Lega in Lombardia sosteniamo la decisione della giunta regionale lombarda di ricorrere alla Corte Costituzionale contro questa decisione strumentale, dove un Governo impugna una legge regionale che disciplina agenzie locali istituite proprio dalla Regione. Noi stiamo con la giunta Fontana, ora la parola spetta alla Consulta". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e commissario della Lega Salvini Premier in Lombardia.