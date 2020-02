Coronavirus, Hong Kong impone la quarantena

Apriti cielo e fuoco e fiamme in Italia per il documento inviato dai Governatori leghisti al Ministero della Salute, chiedendo il monitoraggio degli studenti cinesi potenzialmente esposti al coronavirus e altrettanto potenzialmente vettori del contagio nelle scuole; Hong Kong va invece nella direzione opposta Hong Kong e per contenere l'epidemia virale impone 14 giorni di quarantena per chiunque entri nel territorio semiautonomo dalla Cina continentale, con rischio di finire in carcere per chi la violi.



I visitatori potranno isolarsi in albergo o in centri gestiti dal governo, i residenti nelle loro case. Chi viene sorpreso in pubblico durante la quarantena rischia una multa e una condanna detentiva.