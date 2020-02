Le Fiamme Gialle beccano spacciatore col reddito di cittadinanza

Disoccupato, ma non troppo, perché spacciatore. Con tanto di reddito di cittadinanza, l'inutile riforma voluta dai grillini che non solo non fa decollare il lavoro ma svuota le casse dello Stato, pesa sui contribuenti che vengon vessati e spremuti una volta di più e che in troppe occasioni sta favorendo furbini e furbetti. Ci arrivan segnalazioni di un tossicodipendente di Caronno Pertusella (VA) che percepisce il reddito di cittadinanza e che è sospettato di spaccio (ma finché non iene beccato sul fatto non si può fare nulla). Più fortuna hanno avuto invece le Fiamme Gialle a Mezzocammino , in provincia di Roma.

L'uomo è stato trovato in possesso di 62 dosi di cocaina e 5.700 euro in contanti durante una perquisizione in appartamento. E percepiva il reddito di cittadinanza, che per ora gli è stato sospeso. Smascherato anche un altro percettore di reddito di cittadinanza che faceva affari con la rivendita di ricambi auto on line conseguendo proventi in nero. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno interessato gli uffici dell'Inps per la revoca del beneficio e il recupero delle somme erogate indebitamente.