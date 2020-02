Coronavirus, è bollettino di guerra

Sono 34.800 le persone finora infettate dal coronavirus, in tutto il mondo. In Cina i morti sarebbero - il condizionale è d'obbligo, c'è il sospetto che Pechino non dica la verità e che i numeri siano ben più impressionanti - 722 e 34.546 gli infettati. I malati accertati sono 25 ad Hong Kong (un morto), 10 a Macao, 89 in Giappone, 33 a Singapore, 32 in Thailandia, 24 nella Corea del Sud, 14 in Australia, 13 in Germania, 12 negli Stati Uniti, 16 a Taiwan, 15 in Malesia, 13 in Vietnam, 6 in Francia, 5 negli Emirati Arabi, 6 in Canada, 3 in Gran Bretagna, 3 in India, 3 (con un morto) nelle Filippine, 2 in Russia, 3 in Italia, 1 in Belgio, 1 in Nepal, 1 in Sri Lanka, 1 in Svezia, 1 in Spagna, 1 in Cambogia, 1 in Finlandia, a dimostrazione di come i cinesi si siano sparsi in tutto il mondo.



E in Cina sono almeno seicento gli italiani ancora bloccati. I collegamenti aerei al momento sono sospesi. Si sta pensando a voli speciali per rimpatriarli. Mentre si allunga di quattordici giorni il periodo di sorveglianza sanitaria per gli italiani rientrati da Wuhan e ora in isolamento alla Cecchignola, dopo il primo caso di contagio da coronavirus. Nel frattempo il primo italiano contagiato era in quarantena alla Cecchignola dice di stare "bene".



In 61 sono risultati positivi al test sulla nave da crociera isolata al largo del Giappone. In quella che è diventata una crociera da incubo 61 sono infettati tra le 3.650 persone bloccate sulla nave (sembra una scena del film World War Z). A bordo 35 italiani. Pechino annuncia la ripresa dei voli. Roma smentisce: cieli chiusi. Chissà se indagheranno anche i membri di questo Governo per sequestro di persona...