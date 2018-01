Sardegna, l'assessore PD: "Immigrati per ripopolare l'isola"

La devastante teoria della sinistra è nota. Occorre importare immigrati per combattere la denatalità. Attuando una sostituzione etnica o sostituzione di popolo che dir si voglia. Talvolta tale proposito viene enunciato con chiarezza e senza possibilità di fraintendimenti.



È il caso di Luigi Arru, assessore sardo alla Sanità nella giunta PD guidata da Pigliaru. Tra un taglio e l’altro ai servizi essenziali, l’assessore in un’intervista alla Nuova Sardegna ha spiegato che occorrono immigrati per ripopolare l’isola: “Per invertire la tendenza al drammatico calo delle nascite bisogna favorire l'immigrazione. Altrimenti sarà difficile guardare con ottimismo al futuro".



Dunque agevolare l’invasione di stranieri, ovviamente da integrare non si sa bene come, in un contesto afflitto da un alto tasso di disoccupazione, sarebbe il rimedio al calo delle nascite proposto dalla sinistra: "L'unica risposta al problema della denatalità nell'isola - che secondo l'Istat è la regione italiana dove si fanno meno figli - è investire per la formazione e l'integrazione degli immigrati in modo da farne una risorsa produttiva”, ha argomentato Arru.



Come abbiamo fatto a non pensarci prima. È così semplice. Migliaia e migliaia di immigrati da importare in massa per cancellare progressivamente il volto e la storia della Sardegna. Colpisce come queste parole giungano da chi contribuisce quotidianamente al malessere dei sardi malgovernando l’isola. Arru, insieme alla giunta PD, è il fautore della riforma della rete ospedaliera che ha tagliato servizi indispensabili. Pensare a un sostegno concreto alle giovani coppie? Istituire asili nido gratuiti? Implementare e migliorare la sanità anziché procedere con i tagli a discapito dei sardi? Sciocchezze populiste. Meglio implementare l’immigrazione, questo sì che è buonsenso targato PD.