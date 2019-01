Orlando: "Salvini consegna le ville abusive anziché abbatterle"

Le tre ville confiscate alla mafia che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato, di volere riconsegnare di persona ai cittadini di Palermo sono abusive. Lo hanno accertato gli uffici del comune di Palermo, secondo cui in base all'attuale legislazione andrebbero abbattute perché si trovano entro i 150 metri dalla costa.



"Siamo disponibili a farci carico di queste ville, ma il governo o il Parlamento devono prima trovare una soluzione che permetta di sanarle: così potremmo solo abbatterle", dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.



In realtà, basta volere e le tre abitazioni, da consegnare a famiglie italiane, possono tranquillamente essere messe in regola con un condono. Fosse la prima volta... Di che si meraviglia Orlando? Ma si sa, la polemica è solo politica e strumentale.