NUOVO FRONTE NEVOSO IN ARRIVO

La perturbazione nevosa si avvicina rapidamente,saranno colpite le regioni del Sud Italia,in Sicilia la quota delle precipitazioni nevose sara' a 1000 metri come da grafica,naturalmente le strade provinciali in provincia di Messina non saranno pulite quindi non saranno transitabili.Tanti allevatori perderanno il bestiame,ma tutti zitti e' tutto normale.