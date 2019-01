La "democrazia" dei kompagni: parlamentare AfD preso a bastonate

Aggredito a bastonate, lunedì sera a Berlino, Frank Magnitz, deputato del Bundestag originario di Brema, che è stato preso aggredito da 3 uomini mascherati. Solo l’intervento di un carpentiere che è intervenuto fermando il brutale attacco, ha salvato la vita al leader di Alternative für Deutschland.



Sull’identità dei tre aggressori ancora non si sa nulla. La magistratura indaga e la polizia parla di motivazioni “politiche”. L’Afd ha pubblicato una foto di Magnitz in cui si vedono profonde ferite alla testa: secondo il partito, il parlamentare sarebbe vivo solo per l’intervento dell’operaio.