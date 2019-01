Befana fermata dai carabinieri di Tropea, la foto diventa virale

E' diventata subito virale l'immagine fotografica che vede due carabinieri in alta uniforme a "colloquio", a Tropea, con la befana. L'iniziativa, che riscuotendo successo, si inserisce nella campagna social avviata dall'Arma dei carabinieri anche nel territorio vibonese.



Nell'arco di poche ore il servizio fotografico ha raggiunto oltre 2.000 like sul profilo ufficiale Twitter spopolando in rete e conquistando il gradino più alto del podio virtuale, con il maggior numero di "mi piace" in assoluto, al punto da essere pubblicate dalla pagina Fb ufficiale dell'Arma. Ad accompagnare la foto una didascalia riferita alla Befana, "fermata dai carabinieri per limiti di velocità dopo un inseguimento rocambolesco.



La longeva signora, già nota alle forze dell'ordine per altre precedenti consegne, è stata immediatamente riconosciuta e rimessa in libertà, per essere infine scortata dai carabinieri in modo che tutti i doni potessero essere recapitati nei tempi previsti".