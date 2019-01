Urlò Allah Akbar durante la messa di Natale, espulso

Fece irruzione in chiesa durante la messa di Natale urlando "Allah Akbar". Per quel grido un 35enne marocchino è stato espulso dall'Italia. L'allontanamento è stato firmato dopo l'udienza per direttissima in cui Mohamed Esselham, difeso dall'avvocato Lino Gallo, ha risposto di turbamento di funzioni religiose e resistenza a pubblico ufficiale.



Alla fine l'uomo è stato condannato ad un anno e due mesi con pena sospesa. Il giudice ha poi deciso per l'espulsione. L'uomo aveva seminato il panico durante la messa di Natale nel paese della Bassa bresciana. Entrato in chiesa aveva gridato "Allah Akbar" facendo temere ai fedeli presenti che potesse nascondere un'arma.