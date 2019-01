Allah Akbar" in chiesa, espulso. Ceruti: “La nostra sensibilità religiosa va rispettata”

“Un plauso ai magistrati per celerità nell'applicazione della legge. È ora che chi viene qui capisca che non solo le leggi dello Stato vanno rispettate, ma anche la sensibilità religiosa di chi li ospita. Con il Governo Salvini è finita per chi credeva di poter fare i propri comodi a casa nostra, impunito”.





Così il consigliere regionale del Carroccio Francesca Ceruti commenta l'espulsione del marocchino che era entrato in una chiesa della Bassa bresciana, durante la messa di Natale, gridando "Allah Akbar" e terrorizzando i fedeli presenti.