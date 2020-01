Calderoli: "Le Sardine un partito? Sardine in scatola"

"Evviva la mamma dei sinistrorsi è sempre incinta e continua a partorire un altro partito dopo SEL, Sinistra Italiana, Articolo 1, Possibile, Leu ecc ecc perché anche le Sardine, che del resto sono organiche alla sinistra, fanno un loro congresso per darsi struttura e gerarchia e quindi diventano l’ennesima partito alla sinistra del PD. Cosi delle Sardine, una volta strutturate e organizzate, alla fine resteranno solo quelle in scatola!".



"Confidiamo che i primi espulsi dalle Sardine inscatolate non siano i dissidenti sulla linea politica, che tanto ci saranno, ma i maleducati e incivili che nelle ultime settimane hanno minacciato o insultato Salvini, la Lega, la Borgonzoni o la memoria del povero Buonanno". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.