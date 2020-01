Soleimani: 80 morti durante l'attacco iraniano alle basi USA

La tv iraniana Press TV sostiene che sono 80 i morti per l'attacco iraniano alle basi Usa in Iraq. Poco prima della mezzanotte italiana, una raffica di missili balistici iraniani si è abbattuta su basi militari irachene che ospitano truppe statunitensi. Le autorità di Teheran l'hanno chiamata operazione 'Soleimani Martire' ed è la rappresaglia iraniana contro Washington per l'uccisione del generale capo delle Forze al-Quds.