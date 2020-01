Tunisia: arrestato reclutatore jihadista. Voleva farsi saltare in aria in caserma

Era pronto a colpire in nome dell'Isis, al quale aveva giurato fedeltà. Il suo obiettivo, spargere sangue, tanto, colpendo le caserme di polizia di Sfax, in Tunisia. Ma il giovane tunisino è stato beccato dalla polizia ed è finito in carcere. Altro che garantismo all'italiana: il terrorista aspirante kamikaze è stato bloccato e torchiato ed ha infine rivelato il suo coinvolgimento in una rete di arruolamento di giovani verso le zone di conflitto.



Dopo alcune verifiche i servizi di sicurezza sono riusciti ad arrestare i membri di una cellula terroristica attiva nella regione di El Jem (Mahdia) e Ragueda (Kairouan) in contatto con elementi terroristi nascosti nelle montagne dell'Ovest della Tunisia.