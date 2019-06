Migranti, Viminale: "Sbarchi fantasma in netto calo"

Nessun allarmismo sui cosiddetti sbarchi fantasma, ovvero gli arrivi via mare attraverso piccole barche più difficili da individuare. I rintracci a terra in prossimità di uno sbarco, spiegano fonti del Viminale, sono stati 5.371 nel 2017, 3.668 nel 2018, 737 nel 2019.



Numeri che mostrano la evidente riduzione del fenomeno grazie alla politica dei "porti chiusi" che ha ridotto sensibilmente gli arrivi e per effetto dei controlli mirati da parte delle Forze di polizia disposti dai prefetti delle zone interessate.