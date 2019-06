Lavoro, Zingaretti: "Bene ritorno protagonismo unitario sindacati"

"Uno degli elementi più significativi e positivi di questa stagione italiana è il ritorno ad un protagonismo unitario dei sindacati che abbiamo visto riempire le piazze in tutto il Paese con grandi manifestazioni e con l'annuncio di grandi mobilitazioni, come quella che ci sarà sul Mezzogiorno o quella dei metalmeccanici". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, commentando le iniziative dei sindacati sul fronte del lavoro.



"La loro denuncia è fondata perché dodici mesi di governo giallo-verde stanno mettendo in ginocchio il Paese non solo dal punto di vista finanziario", ha spiegato il leader del Pd da Bologna a margine della Repubblica delle Idee, "ma con l'apertura di una stagione drammatica per il lavoro. In questo momento ci sono milioni di operai, di lavoratori che cominciano di nuovo ad avere paura perché la crisi che noi stiamo denunciando vuol dire anche crisi del lavoro, l'assenza di nuovo lavoro e la chiusura di tanti posti di lavoro".



"Quindi la denuncia dei sindacati è assolutamente condivisibile", ha concluso Zingaretti, "e noi faremo di tutto con la nostra battaglia politica affinché in questa nostra Italia riprendano politiche di sviluppo che in dodici mesi non si sono viste".