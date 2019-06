Siria: morto il calciatore simbolo della rivolta anti-Assad

Abdel Basset al Sarout, il calciatore siriano divenuto un simbolo della rivolta contro il presidente Bashar al Assad è morto oggi per le ferite riportate in degli scontri nel Nordovest del Paese. Lo rende noto la fazione ribelle per la quale militava. Al Sarout, 27 anni, è morto nella provincia di Hama.



Portiere promettente della squadra giovanile della Siria, nel 2011 era stato uno dei protagonisti nella sua città natale di Homs delle proteste di piazza. Era sopravvissuto ad un brutale assedio governativo di Homs durante il quale molti suoi familiari sono stati uccisi.



La storia di Abdel Basset al Sarout ricalca da vicino il percorso della rivoluzione in Siria - dagli inebrianti giorni della speranza alla triste guerra di logoramento che ha tenuto al potere il presidente Bashar al Assad, scrive la Bbc. La sua morte è stata annunciata da un comandante della fazione ribelle Jaish al Izza che combatteva a Hama che lo ha descritto come un "martire".