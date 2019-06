E adesso Sala chiede il daspo urbano per i nomadi

Gli insediamenti abusivi di rom e nomadi a Milano sono un 'problema' che potrebbe essere affrontato con il "daspo" urbano. E' questa la misura a cui sta pensando il sindaco Giuseppe Sala, che ne sta discutendo anche con il prefetto Renato Saccone. A Milano "ci sono 3mila nomadi, io non è che sono contrario alla chiusura dei campi ma chiuderli vuol dire che rimarranno ancora più in giro. E' un discorso profondo, che spesso viene svilito. Adesso la riflessione che stiamo facendo, è capire se c'è la possibilità di lavorare bene con un daspo".



Il sindaco Sala ne ha parlato questa mattina, a margine della colazione con i cittadini del Municipio 7, che si sono lamentati della presenza di insediamenti abusivi nel quartiere. "Bisogna trovare delle formule affinché non tornino sempre negli stessi spazi, nello stesso punto", ha sottolineato. "Vediamo che laddove ci sono, i cittadini giustamente si lamentano.