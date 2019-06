Zingaretti rosicone: "Grillini sgabello di Salvini"

"Il Movimento 5 Stelle ha sbagliato alle elezioni e sta sbagliando in questo momento diventando lo sgabello, in maniera totalmente subalterna, che permette a Salvini di dire tutto e il contrario di tutto". Lo ha detto a Bologna il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.



"La questione politica è capire come intercettare gli italiani che nel 2018 hanno votato 5 Stelle e oggi sono delusi. Il punto non è una alleanza tra vertici o giochi politici che non credo siano possibili, il grande tema è come ricostruire un progetto politico che risponda a quell'elettorato. Credo non vada lasciato deserto quel campo di ansie che avevano spinto gli elettori a votare quel Movimento".



"Io voglio una alleanza di centrosinistra in grado di parlare ai delusi da quel movimento. In Italia l'alternativa si chiama Partito Democratico e la nuova alleanza che cerchiamo di costruire", ha detto.