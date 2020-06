Coronavirus, Capua: "Patto generazioni per evitare nuova ondata"

"Dalla salute dei piu' fragili dipende il futuro dei piu' forti. Ecco il patto tra generazioni Per evitare un'altra ondata, contiamo sugli anziani". Parla sule pagine del Corriere della Sera, la virologa Ilaria Capua. Se ci sara' una nuova ondata? "La verita' e che non lo sa nessuno". Tuttavia, quel che "e' chiaro a tutti", semmai, e' che "il Covid-19 si accanisce soprattutto sulle persone dalla salute fragile, in particolare gli anziani". Pertanto "la parte più forte del Paese, per la sopravvivenza del suo sistema economico e produttivo, è costretta paradossalmente a doversi appoggiare sulla sua componente più debole".



Ovvero, scrive la virologa, "se le persone fragili non continueranno a rispettare le indicazioni di salute pubblica e inizieranno ad ammalarsi, non solo metteranno a repentaglio la loro vita, ma costituiranno un sovraccarico che il Sistema sanitario nazionale non potrebbe essere in grado di gestire". Un fattore, questo, che "deve essere assolutamente evitato" perche' "il punto centrale del ragionamento" secondo Capua è che "ancora una volta bisogna far leva sul patto intergenerazionale, proteggere se stessi per proteggere il Ssn da un potenziale tracollo".



Quindi la virologa lancia un invito a riflettere su questo virus che "mette tutto sottosopra e ci fa combattere una battaglia in cui i forti sono in realta' deboli, perche' e' dalla salute dei piu' fragili che dipendera' la ripresa dei piu' forti". Ovvero, la forza della catena "è data dalla resistenza dell'anello più debole, non dalla forza di tutti gli altri", conclude.