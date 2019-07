Malta, sbarcati gli immigrati. Navi Ong pronte ad un altro carico

Alla fine sono stati sbarcati a Malta, che prima diceva di non volerli, e verranno tutti ricollocati in altri altri paesi Ue i 65 immigrati a bordo della Alan Kurdi. La nave della ong Sea Eye ha comunicato che sta già tornando nella zona di ricerca e soccorso, pronta a caricare altri migranti da portare in Europa.



Ieri sera 10 migranti su un barchino sono arrivati a Lampedusa e intanto sono stati indagati il capitano e il capo missione della Alex, il veliero della Mediterranea sequestrato. E mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini viene attaccato dal sottosegretario m5s Di Stefano, stamattina in Vaticano papa Francesco celebrerà una messa per migranti e soccorritori nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa.