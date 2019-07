L'Iran prepara la bomba atomica?

"Oggi l'Iran ha superato la soglia del 4,5% nel processo di arricchimento dell'uranio". Lo ha annunciato il portavoce dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Behrouz Kamalvandi, in dichiarazioni all'agenzia iraniana Isna. "L'Agenzia internazionale per l'energia atomica analizzerà i campioni e annuncerà il livello esatto di arricchimento dell'uranio", ha aggiunto.