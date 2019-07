Lotta all'Isis, Frau Merkel si sfila

A che gioco sta giocando Frau Merkel? Perché Berlino ha respinto la richiesta degli Stati Uniti di utilizzare forze di terra tedesche contro l'Isis in Siria. Lo ha confermato il portavoce della cancelliera Angela Merkel, Steffen Seibert. Che ha puntualizzato che il governo tedesco garantirà solo il recente contributo militare alla coalizione con i Tornado ed istruttori in Iraq.



"Il governo tedesco conferma le sue precedenti misure. Continua a far parte della coalizione anti Isis senza truppe di terra", fa sapere Berlino. La qual cosa non è piaciuta a Washington.