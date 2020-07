Simone Pillon: "dire che questa scena è una porcata blasfema costerà 18 mesi di galera!"

La vorrebbero far passare per una battaglia volta alla rivendicazione dei propri diritti, per una forma di manifestazione del pensiero, addirittura per una conquista di civiltà. In realtà, c'è poco di che discutere, siamo di fronte a feroce blasfemia, siamo davanti ad un'immagine che ferisce una comunità immensa come quella cristiana, un popolo in cammino che merita rispetto per la propria fede. Tutte le fedi genuine, quelle che non riducono le libertà altrui, sono degne di rispetto. Questa è affermazione di civiltà non il contrario.





Un'immagine che in tanti hanno fatto finta di non aver visto per timore di ritorsioni e il rischio di vedersi appiccicata addosso l'infamante accusa di omofobia da parte di un mondo che pensa di poter rivendicare pseudo diritti ferendo e mortificando quelli altrui. Strano concetto di affermazione dei principi di uguaglianza e libertà. E' ancora una volta il senatore leghista Simone Pillon, ad esprimere indignazione sui social richiamando l'attenzione anche sui rischi al sacrosanto diritto di avversare queste blasfemie insiti nel progetto di legge voluto dai parlamentari Zan, Scalfarotto e Boldrini.



"Il senso di ZanScalfarottoBoldrini per la libertà - tuona Simone Pillon -. Guardate la foto di questo gay pride. Dire che questa è una porcata blasfema costerà 18 mesi di galera, col sequestro di patente, passaporto e licenza di caccia. Poi scatterà la rieducazione con l'odiato omofobo obbligato al lavoro gratuito per le associazioni LGBT. Ma ovviamente per i giornaloni il pdl Zan Scalfarotto Boldrini non è liberticida ma una conquista di civiltà. VERGOGNA. Vogliono chiudere la bocca - sottolinea il sen. Pillon riferendosi ai rischi del disegno di legge - a chi non si allinea col gender mainstreaming. E con l'occasione si prendono 4 milioni di euro per portare tutto questo ai bambini nelle scuole".