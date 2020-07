La Lega di Agrigento: "Moby Zaza, situazione allarmante. In arrivo ong con 180 migranti"

In Sicilia si moltiplicano gli sbarchi illegali e le insidie legate a rischi sanitari e di sicurezza nelle città. A denunciarlo è la Lega, con il commissario provinciale del partito ad Agrigento, Massimiliano Rosselli. "La foto scattata ieri nel porto di Porto Empedocle -scrive Rosselli sulla sui social - ritrae attraccata la Nave di “turisti” Moby Zaza dove la situazione a bordo è alquanto tesa e delicata. I clandestini in quarantena dalle dichiarazioni risultano in stato di disagio psicologico e minacciano autolesionismo, altri cercano di buttarsi in mare per raggiungere la terraferma, equipaggio a rischio continuo e casi covid in aumento".

E come se non bastasse è in arrivo anche la ong Ocean Viking. "Intanto - rivela Massimiliano Rosselli - l’Ocean Viking, la nave della Ong francese Sos Mediterranée che ha a bordo 180 migranti recuperati nei giorni scorsi, si dirige verso le nostre coste in attesa, magari, che il governo italiano conceda la possibilità di ospitarli nell’ennesima città d’arte e turismo, come già accaduto nei giorni scorsi a Lampedusa, Agrigento e Noto, là dove sono stati condotti in un centro di accoglienza. La cittadina tra le mete turistiche più rinomate della Sicilia -sottolinea Rosselli - adesso teme ripercussioni di ordine sanitario ma anche di immagine. Questo è il risultato di un governo irresponsabile. Porti aperti a tutti, navi da crociera per ospitare gli immigrati, decine di clandestini col Covid-19, sanatoria da catastrofe. È un governo che mette in pericolo l'Italia e gli italiani", è la considerazione del segretario agrigentino della Lega.