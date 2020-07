"Bolsonaro si è ammalato di Covid, Boris lo era già stato. Trump invece organizza adunate. Sono i leader della destra mondiale, negazionisti e poco attenti alla prevenzione e alle conseguenze drammatiche del coranavirus. Nei loro Paesi il Covid è un disastro. Tanto a morire -verrebbe da dire - sono soprattutto i poveri e tra essi principalmente i poveri anziani improduttivi. Gli amichetti italiani della destra mondiale sono Salvini e Meloni. E pensare che c'è ancora chi nega che esista una differenza tra destra e sinistra. Per non dire di Putin, l'autocrate nemico della democrazia liberale, che mentre in Russia - il terzo paese più colpito al mondo - si stava morendo di Covid, ha pensato bene di cambiare la Costituzione per restare al potere vita natural durante". Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un post su Facebook.



"Salvini è un grande ammiratore di Putin aveva dichiarato che in Russia si trova bene - aggiunge Rossi - Povero Salvini, chissà cosa gli sarebbe successo se fosse rimasto troppo a lungo dal suo amico Putin. Fa bene a stare in Toscana, ormai quasi giorno. Se per disgrazia dovesse ammalarsi in Toscana può star sicuro che noi lo cureremmo bene, come ci sforziamo di fare con tutti".