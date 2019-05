Conte "liquida" Siri? Ma il Governo tiene

Il premier Giuseppe Conte è pronto a "licenziare" Armando Siri, a meno che il sottosegretario non si dimetta nelle prossime ore, facendo firmare al Capo dello Stato la proposta di revoca, Le polemiche sulla vixcenda non cessano ed è scontro Lega-Cinquestelle, ma non per questo, fanno sapere dal Viminale, il Governo cadrà.

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Consiglio dei ministri, dove il premier annuncerà formalmente le sue mosse, pronti a difendere ognuno le proprie posizioni.