Sparatoria in una scuola a Denver. Morto uno studente

Uno studente di 18 anni è morto nel corso di una sparatoria a Denver, nel Colorado. La sparatoria ha provocato diversi feriti nell'edificio scolastico di periferia e due sospettati, due giovani studenti dell'istituto Stem della città di Highlands Ranch, sono stati arrestati nel campus. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa lo sceriffo della contea di Douglas.



Ancora non sono chiari i motivi del folle gesto, che hanno visto scendere in campo anche il presidente Trump. "Le nostre preghiere sono per le vittime, per i familiari e per coloro affetti dalla sparatoria alla Stem School Highlands Ranch a Littletown, in Colorado. Tragicamente questa comunità e coloro che la circondano conoscono troppo bene questi odiosi ed orribili atti di violenza". Lo ha sottolineato la Casa Bianca in una nota, commentando gli spari nella scuola del Colorado che si trova a soli 8 chilometri da Columbine, teatro della strage di studenti nel 1999.



Il presidente Donald Trump è stato informato", si legge nel comunicato, e "continua a monitorare la

situazione". Il giovane che ha sparato si chiama Devon Erickson. Non è chiaro ancora se lo studente

ucciso fosse l'obiettivo del giovane che ha aperto il fuoco o se sia stato colpito da un proiettile vagante.