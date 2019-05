Sparatoria tra sinti per il matrimonio mancato. Manette per due

Due uomini di etnia sinti, un 24enne ed un 41enne, sono stato arrestati dalla polizia di Cinisello Balsamo, nel Milanese, per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli agenti la sera del 18 aprile si sono recati a casa di una famiglia della stessa etnia per prelevare la figlia e farla sposare al più giovane. La lite è sfociata in un inseguimento in macchina con tanto di sparatoria.