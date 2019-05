Tolosa, sequestra quattro donne in un bar. Poi si arrende

Arrestato poco prima di mezzanotte il ragazzo diciassettenne che poco dopo le 16 di ieri aveva preso

in ostaggio quattro donne in un bar tabacchi a Blagnac, periferie di Tolosa, nel sud della Francia. Il ragazzo aveva già liberato le quattro donne dopo le 20 ma era rimasto nel locale.



Secondo le prime ricostruzioni, il giovane svitato era nel bar dove si trovavano le donne con un casco e una telecamerina GoPro (forse per documentare sui social la sua "bravata"?) e ha sparato due colpi in aria, chiedendo subito un negoziatore. Ha sparato nuovamente in aria a più riprese per far allontanare la polizia.



Gli ostaggi, la padrona dell'esercizio e le sue dipendenti, sono state liberate dopo le 20 e sono in buona

salute. Il ragazzo è stato arrestato attorno a mezzanotte. Mistero sulle cause del suo gesto.