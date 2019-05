Accoglienza? Fin dal concepimento: per la vita senza compromessi!

Sabato 18 maggio avrà luogo a Roma IX edizione della Marcia nazionale per la Vita che, fin dall’origine, è convocata all’insegna del motto: “Per la vita senza compromessi!”. Come ogni anno vedrà migliaia di persone sfilare per le vie della Capitale in favore della natalità, della maternità e dell’infanzia. Tra gli obiettivi anche quello di lottare contro la legalizzazione dell'aborto e dell’eutanasia, sensibilizzando sulla pericolosità delle varie DAT o “testamenti biologici” che, in vari ordinamenti, hanno costituito il “cavallo di Troia” per attentare al diritto alla vita delle persone più vulnerabili.





La Marcia per Vita in Italia è nata per iniziativa del Movimento europeo per la Difesa della Vita e della Dignità Umana (Mevd) e dell’Associazione Famiglia Domani: si è svolta per la prima volta il 28 maggio 2011 a Desenzano del Garda e, successivamente, sempre a Roma, fino a questa ultima IX edizione del 18 maggio. “Pur ricevendo l’adesione e l’incoraggiamento di vescovi, cardinali e prelati da tutto il mondo, non è un’iniziativa ecclesiale – segnala una nota dei responsabili della Marcia – e si registra la partecipazione crescente, a titolo personale, anche di cittadini di fedi religiose diverse”. L’intento è quindi quello di “affermare che la vita è un dono indisponibile di Dio e chiedere il suo aiuto per una società smarrita, che si lascia guidare dalla logica dell’utilitarismo e dell’individualismo”.





Anche quest'anno molte le associazioni coinvolte. Oltre a quelle già citate si va da Pro Vita & Famiglia di Toni Brandi all’A.I.G.O.C.-Associazione italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici presieduta dal Primario di ginecologia al Policlinico Gemelli di Roma prof. Giuseppe Noia, da Accoglienza della Vita, realtà recentemente costituita principalmente fra personale sanitario, per finire con tutti quei Centri e Servizi di Aiuto alla vita (CAV e SAV) che non faranno mancare anche in questo caso il loro sostegno ad una iniziativa che promuove e difende senza compromessi il dono prezioso della vita umana innocente, dal concepimento fino alla fine naturale.





L'appuntamento per la IX Marcia nazionale per la Vita è dunque sabato 18 maggio, alle ore 14.30, in piazza della Repubblica a Roma, a poca distanza dalla Stazione Termini. La conclusione della manifestazione è prevista verso le 17.30 in piazza Venezia, con i discorsi dal palco dei promotori, a cominciare dalla d.ssa Virginia Coda Nunziante, portavoce della Marcia che collabora con varie associazioni di volontariato cattolico ed è presidente dell’associazione Famiglia Domani. Il giorno precedente l’iniziativa, venerdì 17 maggio, è stata organizzata un’ora di Adorazione Eucaristica per la vita nella Chiesa di S. Maria in Campitelli, nel centro storico di Roma (ore 20, in piazza di Campitelli 9).