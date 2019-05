Vicenza, "risorse" stuprano ragazzina. Calderoli: "Orrore e rabbia"

"Provo orrore per lo stupro commesso ieri a Bolzano su una bimba di 15 anni. Provo orrore e rabbia per questa ennesima violenza bestiale, come quella analoga commessa da due stranieri a Vicenza su una minorenne con disabilità. Stiamo continuando ad inorridirci per queste violenze ma le parole non servono a nulla, servono i fatti, servono le risposte concrete".





"Io da mesi ho depositato una proposta di legge per introdurre la castrazione chimica temporanea per i casi ordinari e quella chirurgica irreversibile, da abbinare ovviamente alle pene previste per altri reati, per i casi più gravi ed efferati come la violenza su una 15enne". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.