Matteo Salvini a Lumezzane per sostenere Josehf Facchini della Lega

Aveva promesso che avrebbe fatto il possibile per incontrare i cittadini di Lumezzane e, c'era da aspettarselo, ha mantenuto la parola data. Matteo Salvini sarà a Lumezzane il 13 maggio per sostenere con forza la candidatura a Sindaco di Josehf Facchini, militante della Lega e sostenuto dalle liste di centrodestra. Un sostegno che, nel corso di questa campagna elettorale, non è mai mancato e che questa visita dimostra con chiarezza.



Ad annunciare la notizia per mezzo della sua pagina Facebook è stato proprio il candidato Sindaco della Lega e del centrodestra Facchini. ”Avere il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno a Lumezzane è qualcosa di fantastico, sono molto felice di ciò. La ritengo una chiara dimostrazione di interesse e attenzione per i lumezzanesi e per il nostro territorio: Salvini poteva scegliere di andare in diversi Comuni della Provincia di Brescia e ha voluto dare priorità a Lumezzane. Fatto di cui sono orgoglioso e per cui lo ringrazio. La presenza sul territorio del Segretario federale della Lega chiarisce, se ancora ce ne fosse bisogno, che a Lumezzane c’è una sola Lega ed è quella di Matteo Salvini.”



L'evento pubblico si svolgerà alle ore 13 di lunedì 13 maggio in Piazza Portegaia, nella frazione Sant'Apollonio.