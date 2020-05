Meloni dice no alla sanatoria per gli immigrati: "Non c'entra con l'agricoltura"

''Fdi ha chiesto di risolvere il problema con la reintroduzione dei voucher per consentire di trovare sul piano contrattuale persone che potessero aiutare gli agricoltori nella raccolta dei prodotti. Abbiamo chiesto di utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza per lavorare nei campi. Sui voucher c'è stato detto assolutamente no, sull'uso dei percetto di rdc si sta ancora discutendo. Abbiamo chiesto corridoi per permettere alla manodopera di venire da noi dall'estero con accordi bilaterali. E L'Italia non l'ha fatto. Noi, invece, parliamo di regolarizzare gli immigrati clandestini che è completamente un'altra cosa. Se ne esce facendo delle proposte sensate. Non certamente con la sanatoria di immigrati clandestini''. Lo ha detto Giorgia Meloni alla 'Vita in diretta', su RaiUno.