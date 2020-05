Forza Italia: "Conte ostaggio di Renzi e suoi capricci"

"Mentre gli italiani sono ancora alle prese con l'emergenza sanitaria e con quella economica, il presidente del Consiglio trova il tempo di fare una riunione di due ore perché ostaggio di Renzi e dei suoi capricci". Lo scrive, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.



"Il leader di Italia viva in Parlamento, a favore di telecamera, evidenzia gli errori di Conte e del governo, ma poi manda una sua delegazione a palazzo Chigi per trattare, per alzare la posta con la scusa di blindare l'esecutivo, dopo la paventata minaccia di dimissioni del ministro Bellanova. Mentre si svolge questo assurdo braccio di ferro, famiglie, lavoratori e attivita' produttive attendono che tra proposte strumentali e provocatorie, alzate di scudi e veti incrociati, la maggioranza trovi il tempo di rispondere alle loro esigenze", conclude.