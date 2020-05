Fase 2, Salvini: "Non ne posso più di conference su Skype e Zoom"

"Spero di venire presto in Toscana perché delle conference a distanza via Skype e via Zoom non ne posso veramente più". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook con la candidata del centrodestra alle regionali in Toscana, Susanna Ceccardi.



"Conto di tornare ha una libertà di spostamento e di movimento che non vorrei fosse preclusa oltre", ha aggiunto Salvini, "ovviamente a distanza, con le mascherine, senza baci e abbracci e senza assembramenti o quant'altro. Però io penso che gli italiani e i toscani abbiano dimostrato gran buon senso e responsabilità, adesso questa responsabilità dovrebbe essere restituita dall'ente pubblico".