Clandestini: arresti ad Agrigento. La Procura: "Cerchiamo i trafficanti"

La Squadra mobile di Agrigento, coordinata dalla Procura della Repubblica, con a capo Luigi Patronaggio, ha arrestato giovedì otto migranti, tutti di origine magrebina, del gruppo dei trentasei sbarcati mercoledì a Torre Salsa. Quattro di loro sono accusati di avere fatto ingresso nel territorio dello Stato dopo essere stati in precedenza espulsi, gli altri quattro sono stati già condannati in Italia e ricercati per spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione.



I poliziotti sono al lavoro per completare gli accertamenti sui 70 immigrati giunti ieri a Porto Empedocle e su altri 86 in arrivo con una motonave da Lampedusa. "Le indagini - sottolineano fonti della procura - tendono ad identificare soggetti favoreggiatori ed organizzatori dell'immigrazione clandestina, ricercati o già espulsi ovvero indesiderati nello Stato, con possibili collegamenti con organizzazioni criminali operanti in Italia e dedite a reati contro il patrimonio nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti. La composizione etnica degli immigrati e la nazionalità degli arrestati induce a ritenere che organizzazioni criminali nord africane (tunisini, egiziani e marocchini) attualmente intercettino e sfruttino i flussi migratori provenienti dalla Libia e dalle regioni sub sahariane".