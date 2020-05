Lockdown, Bolzano rivendica la propria autonomia

"La Provincia di Bolzano intende affrontare questa Fase 2 all'insegna dell'applicazione della nostra autonomia". A dirlo è il presidente Arno Kompatscher dopo l'approvazione della legge provinciale che accelera le riaperture. "Al centro mettiamo la sicurezza e il senso di comunità. Questa Fase 2 e la ripartenza possono avere luogo solo se tutti si attengono alle regole. Confidiamo pertanto nell'autodisciplina e nel senso di responsabilità dei cittadini", ha aggiunto.



In Alto Adige l'epidemia è sotto controllo, con indice di contagio al di sotto dell'1, ma anche là il territorio "con il lockdown ha subito conseguenze che non possono essere sottovalutate. E' quindi necessario consentire nuovamente la ripartenza della vita sociale ed economica in una modalità sicura. Dopo che Roma per settimane non ha ascoltato le richieste per una differenziazione regionale delle misure, abbiamo deciso di intraprendere il nostro percorso legislativo autonomo", ha detto Kompatscher.