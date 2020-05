Negli States possibili 75mila morti per la disperazione post virus

Sono 75mila gli americani che potrebbero morire a causa di abuso di droghe o alcol e suicidio per la pandemia di Covid-19: è quanto emerge da un'analisi condotta dal gruppo di salute pubblica nazionale Well Being Trust citata dalla Cnn. "La crescente crisi della disoccupazione, la recessione economica e lo stress causati dall'isolamento e dalla mancanza di una data di fine definitiva per la pandemia potrebbero aumentare in modo significativo i cosiddetti "decessi di disperazione" a meno che le autorità locali, statali e federali non intervengano", scrive il gruppo in un rapporto.



"A meno che non otteniamo risorse federali, statali e locali per il miglioramento dell'accesso a trattamenti di salute mentale di alta qualità e supporti della comunità, temo che probabilmente vedremo le cose peggiorare per quanto riguarda l'abuso di sostanze e suicidio", ha dichiarato Benjamin F. Miller, funzionario capo della Well Being. Il precedente recente è quello del 2008 quando i decessi per suicidio e per overdose di droga aumentarono insieme alla disoccupazione durante la recessione.



La disoccupazione passò dal 4,6% nel 2007 a un picco del 10% nell'ottobre 2009 ed e' diminuita costantemente, raggiungendo il 3,5% all'inizio del 2010, secondo il gruppo. Il 2020 potrebbe essere molto peggio. La Casa Bianca si attende un tasso di disoccupazione per il mese di aprile sopra il 16%.