Iraq, al Kadhimi invita il segretario generale Nato

Il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi ha invitato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a visitare Baghdad nel prossimo futuro e discutere il rafforzamento delle relazioni del Paese con l'alleanza atlantica. Lo ha annunciato il servizio stampa del primo ministro.



Ieri Stoltenberg si è congratulato con al Kadhimi - che ha giurato da premier - e ha detto che l'alleanza sta cercando di avviare il più presto possibile l'addestramento delle forze di sicurezza irachene. "Sua Eccellenza [al Kadhimi] ha invitato il Segretario generale della Nato a visitare Baghdad il più presto possibile, accompagnato dal suo team per discutere dei modi per promuovere il livello di lavoro congiunto, in particolare nel campo della formazione e del sostegno alle forze di sicurezza, e per superare gli ostacoli, sia in termini di sicurezza sia di misure di protezione della salute", ha detto il servizio stampa.



Inoltre, il primo ministro ha ribadito che il governo iracheno è interessato al "partenariato vitale" con la Nato, ha aggiunto il servizio stampa.